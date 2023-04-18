اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:52 ص
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7 مكونات مطبخ لتخفيف الآلام من الرقبة إلى الركبة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:00 ص
7 مكونات مطبخ لتخفيف الآلام من الرقبة إلى الركبة الزنجبيل
كتبت ميرفت رشاد

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في كثير من الأحيان عندما نشعر بالألم في أي جزء من أجسامنا ، يمكننا أن نسرع ​​في تناول المسكنات للحصول على راحة فورية، في حين أن تناول الأدوية الموصوفة للألم قد يكون مفيدًا ، و يمكن للعلاجات الطبيعية أن تعمل المعجزات ، يمكن أن تنقذك مكونات مطبخك عند مقاومة الألم في أي جزء من الجسم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. الزنجبيل
 

الزنجبيل هو أحد العلاجات الطبيعية المفضلة لديها لتسكين الآلام، يعمل كعامل مضاد للالتهابات يساعد على تقليل الالتهاب الكلي في الجسم وبالتالي تخفيف الآلام، يعالج الزنجبيل أيضًا الغثيان ودوار الحركة ، ويعزز المناعة ويعزز نمو الخلايا كما تم استخدامه في آلام الأسنان وآلام المفاصل، فيما يتعلق بصحة القناة الهضمية ، فهو يساعد في الحركة والإمساك وبالتالي يساعد على التخلص من الألم، كما أنه يمنع مستقبلات السيروتونين في القناة الهضمية ويهدئ الجهاز الهضمي.

2. الكركم
 

ومن المعروف أن الكركم يعالج مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، المكون الرئيسي الموجود في الكركم هو الكركم الذي يتميز بخصائص تسكين الآلام، كونه طعامًا مضادًا للالتهابات ، فهو يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب ما بعد الجراحة ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومتلازمة القولون العصبي وقرحة المعدة، كما يساعد الكركم على تعزيز وظائف الكبد وخفض نسبة الكوليسترول.

3.  بذور الكراوية

تساعد بذور الكراوية في تحسين عملية الهضم وتقليل الألم الناتج عن عسر الهضم والانتفاخ وانتفاخ البطن ، إنه يصنع شايًا رائعًا للأشخاص الذين يعانون من فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

5. زيت النعناع

يعتبر زيت النعناع مسكنًا رائعًا للآلام للأفراد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ولكن ، يمكن للمرء أن يتخطى استخدامه إذا كان ارتجاع الحمض يمثل مشكلة أيضًا.

6. زيت الأوريجانو

زيت الأوريجانو عامل مضاد للميكروبات، إنه مكمل مدهش يعمل على حل مشاكل الجهاز الهضمي وبالتالي يخفف الألم الناجم عن الانتفاخ والتشنج ومشاكل المعدة، يعزز نمو البكتيريا المفيدة ويثبط السلالات السيئة المحتملة.

7. زيت اللافندر 

يساعد زيت اللافندر الأساسي على تهدئة الألم بشكل طبيعي، يستخدم الناس زيت اللافندر لتخفيف الآلام والنوم بشكل أفضل وتخفيف أي أعراض للقلق، يساعد استنشاق زيت اللافندر الأساسي أيضًا في تخفيف الألم المرتبط بالصداع النصفي.

 


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العلاجات المنزلية

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