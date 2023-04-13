5 فوائد لارتداء حزام البطن أثناء الحمل منها تقليل آلام الظهر وشد العضلات

كتبت ميرفت رشاد

تتطلب ولادة الطفل الكثير من العمل الشاق، حيث يمكن أن تواجه بعض السيدات الكثير من التغيرات والمضاعفات الجسدية، ومن بين العديد من الشكاوى من النساء الحوامل فإن آلام الظهر شائعة جدًا، حيث إن ما يقرب من 50% من النساء يعانين من الألم فى مرحلة ما أثناء الحمل، ويمكن استخدام حزام البطن لتقليل آلام الظهر أثناء الحمل، وفى هذا التقرير نستعرض فوائد ارتداء حزام البطن وفقا لما نشره موقع healthshots.

تمثل الولادة تحديًا جسديًا وتؤثر على الجسم، ومن أكثر المناطق تضرراً منطقة البطن، حيث تتمدد العضلات وتضعف أثناء الحمل، ما يجعل من الصعب العودة إلى شكل ما قبل الحمل، وتم تصميم حزام البطن لمساعدة الأمهات الحوامل فى آلام الظهر أثناء الحمل وغير ذلك الكثير.

حزام البطن

حزام البطن، الذى يشار إليه عادة بحزام ما بعد الولادة، مخصص لدعم منطقة الحوض وعضلات البطن أثناء الحمل وبعده، وهو مصنوع من مواد قابلة للتمدد يسمح بمرور الهواء مثل ألياف لدنة أو قطن تلتف حول الخصر وتضغط برفق على البطن.

فوائد استخدام حزام البطن



1. يدعم عضلات البطن

الضغط الذى يوفره حزام البطن، يدعم عضلات البطن الضعيفة، ما يقلل من خطر الإصابة، ويمكن أن يساعد استخدامه فى مرحلة ما بعد الحمل فى تسريع تعافى العضلات.

2. يقلل من آلام الظهر

تعانى العديد من النساء من آلام الظهر بسبب الضغط الواقع على عضلات الظهر أثناء الحمل والولادة، ويمكن أن يساعد استخدام حزام البطن فى إعادة توزيع وزن الطفل وتوفير الدعم لأسفل الظهر، ما يقلل الألم وعدم الراحة.

3. يقلل الانزعاج أثناء التمرين

يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا أثناء أى نشاط بدنى مع نمو الطفل، يمكّنك من المشاركة بشكل مريح فى الأنشطة البدنية اليومية من خلال دعم بطنك، ما يمكن أن يساعد فى تقوية عضلات البطن.

4. استعادة شكل البطن قبل الحمل

يوفر حزام البطن دعمًا للجذع وأسفل الظهر، نتيجة لذلك يمكن أن يمنع أسفل الظهر من التمدد المفرط، وبالإضافة إلى ارتدائه أثناء الحمل، فإن ارتداءه بعد الولادة يمكن أن يساعدك على استعادة شكل البطن قبل الحمل.

5. يقلل من خطر الإصابة بترهل المستقيم

"انفراق المستقيم" حالة تنفصل فيها عضلات البطن أثناء الحمل، تاركة فجوة فى منتصف البطن، ويمكن أن يساعد استخدام حزام البطن فى إعادة العضلات معًا، ما يقلل من ظهور الفجوة ويحسن قوة العضلات.