وكيل "تعليم الغربية" يجتمع بقيادات المديرية استعدادا لامتحانات "التيرم الثانى"

الغربية عادل ضرة

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً موسعاً بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية، ووكلاء الإدارات ، ومديري إدارات المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي، ومديري نوعيات التعليم الفني الزراعي، الصناعي، التجاري، والمزدوج بالمديرية، ومديري إدارات الأمن، والمتابعة وتقويم الأداء، وشئون الطلبة والامتحانات، و التربية الخاصة، والمدارس الرسمية للغات، والتعليم الخاص، والشئون القانونية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة (عام – مهني )، ومسئولي الدمج بالمديرية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، وموجهي عموم المواد الأساسية والثقافية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

تناول وكيل الوزارة خلال الاجتماع عدداً من النقاط منها، التأكد من الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، والتأكيد على السادة واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام –فني)، الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9/4/2016ن والالتزام بالكتاب الدوري رقم 49 البند رابعاً والخاص بضبط سير العملية التعليمية وعقد الامتحانات بالمدارس، كذلك الالتزام بنشرة الموانع رقم (1) بتاريخ 21/12/2021.

وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفني حسب كل مادة، واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بما جاء في الكتاب الدوري رقم (49 ).

وأكد "حسن" على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية الكنترولات لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

وأشار إلى الانتهاء من وضع خطة متابعة المدارس خلال فترة امتحانات بحيث تغطى أجهزة المتابعة والمراحل والتوجيهات جميع المدارس.

وأكد على التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، كما شدد على الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات؛ ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وشدد وكيل الوزارة على عدم اصطحاب المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، مؤكداً على إلغاء امتحان الطالب حال وجود الهاتف المحمول معه، حتى ولو كان مغلق، موجهاً بضرورة اعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب.

وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، أكد "حسن" على الانتهاء من تشكيل مركز التوزيع بالإدارة مع أخذ كافة إقرارات الموانع على المشاركين.

وأخيرا وبالنسبة لامتحانات المرحلة الثانوية، ضرورة التأكيد على جاهزية جميع المدارس التي تعقد بها الامتحانات الكترونيا ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات مع الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الإلكترونية.