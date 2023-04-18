اليوم السابع
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وفاة مصاب فى حادث سباق الدراجات البخارية بالجيزة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:42 م
وفاة مصاب فى حادث سباق الدراجات البخارية بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق أحد المصابين في حادث تصادم عددًا من الدراجات البخارية الحياة، ليصل عدد المتوفيين إلى شخصين بينما أصيب 12  آخرين، واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين لكشف ملابسات الحادث، وتم التحفظ على الدراجات البخارية الخاصة بهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابين بطريق الفيوم الصحراوى أمام التحويلة اتجاه الرماية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام 10 دراجات بخارية، خلال سباق نظمه عددا من الأشخاص  وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم لمستشفى الهرم، وعقب ذلك فارق أحد المصابين الحياة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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