وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان أعمال بناء مركز التنمية الشبابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا شرق العاصمة اليوم الثلاثاء، لمتابعة حجم الإنجاز وتطور الأعمال الإنشائية به ضمن جولة تفقدية تشهد افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية وتفقد المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ، دليلاً جديداً على دعم الدولة المصرية للرياضة، إلى جانب كونه إضافة قوية لملاعب المحافظة فى ظل دعم القيادة السياسية للرياضة.

وأضاف صبحى، أن المركز مخطط له فى مرحلة الإنشاء الأولى أن يضم حمام سباحة أوليمبى وعدد 2 ملعب إكريليك متعدد الأغراض مضمار حول الملاعب، ملعبين كرة قدم نجيل صناعى بالإضافة إلى إنشاء غرف تغيير ملابس للملاعب.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المستهدف خلال المرحلة الإنشائية الثانية بمركز التنمية الشبابية إنشاء غرف تغيير ملابس لحمام السباحة، إنشاء مبنى للأنشطة ومبنى قاعة الاحتفالات، إنشاء چيم رياضى، عدد 2 ملعب تنس أرضى، 2 ملعب بادل كورت و الجهة المنفذة للمشروع هى هيئة الإنتاج الحربي.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مشروع مركز التنمية الشبابية، جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء مركز التنمية الشبابية تستغرق مدة زمنية 18 شهراً والمرحلة الثانية 6 أشهر بتكلفة إجمالية 264 مليون جنية ليكون منارة رياضية ومقصداً جديداً لأبناء المحافظة لإعداد جيل من الرياضيين قادر على المنافسة على البطولات الدولية.

ويذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد تسلمت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى قطعة ارض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.