

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين خلال لقائهما في مقر البنتاجون لإعادة تأكيد العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



كما تحدث الوزيران عن اتفاقية "أوكوس" الثلاثية والفرصة لوضع سابقة تاريخية في الدفع النووي البحري مع وضع أعلى معايير عدم انتشار الأسلحة النووية في نفس الوقت.



وأعرب أوستن ووالاس عن تطلعهما إلى الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع في مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا ومواصلة تعميق العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة .