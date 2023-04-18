مياه دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

دمياط معتز الشربينى

أعلن اللواء أحمد شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه دمياط ، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها ، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بجميع فروع الشركة ، مشددًا على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى "الخط الساخن " وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا .

وأكد شاهين، انتظام العمل بجميع محطات وشبكات الشركة على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمحافظة دمياط.

وأوضح رئيس مجلس الادارة إلى الاستعداد التام بكافة المعدات لمواجهة أي” طفوحات ” طارئة على مستوى المحافظة خاصة خلال أيام العيد ، تحسبا لأى انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، والاهتمام بتطهير بالوعات الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظة.