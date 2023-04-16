جولة مفاجئة لرئيس مياه دمياط على مراكز خدمة العملاء

وفي خلال زيارته لمركز خدمة عملاء دمياط المطور، والذي يعد أكبر مركز خدمة عملاء بالمحافظة، استعرض م شاهين موقف الخدمات المقدمة بشكل عام ومدي كفاءتها الحالية وتلبيتها لاحتياجات المواطنين خاصة خلال أيام شهر رمضان الكريم، والوقوف بشكل أساسي على مدي قابليتها للتطوير من خلال خطة التطوير المستقبلية الشاملة لكافة القطاعات.

ووجه شاهين خلال حديثه بالأهمية الكبرى التي تمثلها الصفوف الأمامية، فهي بمثابة الواجهة الأولي والأهم للشركة في نظر العملاء والمواطنين والبوابة الأساسية لمنظومة العمل الكبيرة الواقعة داخل قطاعات الشركة المختلفة، ومن حق المواطنين أن تقدم لهم الخدمات بالمستوي اللائق الذي يرتقي لتطلعاتهم، وكذلك من حق العاملين أن يتم تقديم نتاج مجهوداتهم وخلاصة تضحياتهم بصورة تعكس ذلك المجهود الكبير وتوضح مدي الجهود المبذولة في سبيل تحقيقه ولذلك يجب بناء قاعدة بيانات قوية للعاملين في الخطوط الأمامية لتلبية احتياجاتهم العملية والتدريبية وفهم أولوياتهم المتطورة.

ومن جانب آخر، شدد شاهين علي مدي الجاهزية التامة لتقديم الخدمات الأساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك، والالتزام بكافة جوانب خطة العمل والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة وذلك لسد كافة احتياجات المواطنين وتلافي أي مشكلات خلال موسم الأعياد.