اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:10 ص
البابا تواضروس الثانى يهنئ شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسة البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك،  هذا نصها:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

داعين أن يوفقكم الله لاستكمال عملكم الدؤوب لإعلاء شأن وطننا العزيز  والقيام بالدور التنويري لنشر الوعي وقيم التسامح والأخوة الإنسانية وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك.

وبعت أيضا برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقى علام  مفتى الديار المصرية جاء نصها

"يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق رسالتكم الحضارية فى نشر المحبة و ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه".

وبعث قداسة البابا تواضروس الثانى أيضا برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  

يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته".


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الفطر المبارك

شيخ الازهر الشريف

مفتى الجمهوريه

وزير الاوقاف

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يهنئ الحكومة ووزيرى الدفاع والداخلية بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:58 ص

البابا تواضروس يهنئ رئيسي النواب والشيوخ بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:46 ص

البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:34 ص

البابا تواضروس لـ"أ ش أ": أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى السودان بخير

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:12 م

البابا تواضروس الثانى يلتقى رهبان أديرة برية شيهيت والخطاطبة

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:13 م

النائب حازم الجندي يهنئ البابا تواضروس الثانى والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

الأحد، 16 أبريل 2023 01:53 م

أمين القومى للشهداء ونقيب الزراعيين يهنئان البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الأحد، 16 أبريل 2023 01:22 م

وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد وتشارك فى الاحتفالات

الأحد، 16 أبريل 2023 12:05 م

وزير التنمية المحلية يزور كاتدرائية العباسية ويهنئ البابا تواضروس بالعيد

الأحد، 16 أبريل 2023 11:37 ص

البابا تواضروس: نشكر الله أن أعيادنا وأعياد المسلمين متقاربة وتزيد من وحدتنا

السبت، 15 أبريل 2023 11:55 م

وزيرة التضامن تزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. وتهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

السبت، 15 أبريل 2023 11:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة