مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة أوروبية

وكشفت جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر وصول 3 رحلات من إيطاليا ورحلتين من التشيك، و4 رحلات من المانيا، ورحلة من سويسرا، واخرى من لكسمبورج، واخرى من هولندا، وبلجيكي، و3 رحلات من ألمانيا، و4 من بولندا.

كما تبين من التشغيل الأسبوعى لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت الماضى، ومن المقرر أن يستقبل المطار 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.

وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية.