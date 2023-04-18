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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة أوروبية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة أوروبية مطار مرسى علم- أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 18 رحلة طيران دولية، تصل من دول أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 2500 راكب من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول فور وصولهم وحتى الفنادق، للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر وصول 3 رحلات من إيطاليا ورحلتين من التشيك، و4 رحلات من المانيا، ورحلة من سويسرا، واخرى من لكسمبورج، واخرى من هولندا، وبلجيكي، و3 رحلات من ألمانيا، و4 من بولندا.
 
كما تبين من التشغيل الأسبوعى لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت الماضى، ومن المقرر أن يستقبل المطار 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.
 
وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية.
 
 
 
 

 


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