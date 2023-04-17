مطار مرسى علم الدولى يستقبل 4 رحلات طيران من ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 4 رحلات طيران دولية تصل من دول أوربية مختلفة، تقل على متنها قرابة 1000 راكب من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول فور وصولهم وحتى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر وصول رحلتين من إيطاليا ورحلة من ألمانيا ورحلة من العاصمة التشيكية براغ، كما تبين من التشغيل الأسبوعى لمطار مرسى علم الدولى بداية من أمس السبت ومن المقرر أن يستقبل المطار 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.

وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية.