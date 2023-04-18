مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

تفقدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، موقف تنفيذ الوحدات السكنية والمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان زيارتهم بمدينة حدائق العاصمة، بافتتاح المركز التكنولوجي لجهاز المدينة، ثم قاموا بجولة داخل المركز، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال شباك المعاملات، والتي تتمثل في إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية والتعاقد على المرافق وتقديم الدعم الكامل للمواطنين في أي استفسار.

واستكمل مسئولو " الإسكان " الجولة داخل المدينة، حيث تفقدوا أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان والتي تتضمن محور محدودي الدخل بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " والذي يحتوي على ٦٢٨٢٦ وحدة سكنية بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، حيث تم تنفيذ ٣٢٠٨٨ وحدة سكنية بنسبة إنجاز 85٪؜.

كما شملت الجولة تفقد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج غرفتين وصالة، والتى تحتوى على 3016 وحدة سكنية حيث بدأ تنفيذ 1980 وحدة سكنية بمتوسط نسبة إنجاز 33٪.

وفي ذات السياق، تابع المهندس علاء عبداللاه، أعمال الزراعات بمنطقة العمارات بمساحة 75 مترا للوحدة لتوفير مساحات خضراء، مشيراً إلى أنه تم البدء فى دهانات مسار الدراجات بمناطق العمارات، كما تم تركيب محطة تقوية لشبكة المحمول بمنطقة حى الزهور.