اليوم السابع
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"بيطرى قنا" يكثف حملاته التفتيشية تزامنا مع شم النسيم وعيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:08 ص
"بيطرى قنا" يكثف حملاته التفتيشية تزامنا مع شم النسيم وعيد الفطر المبارك اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري شنت عدة حملات تفتيشية على أسواق والمحلات وأماكن بيع اللحوم خلال اليومين الماضيين استعدادا لشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وقد نجحت خلالها في تحرير 16 محضر مخالفة، بإجمالي مضبوطات بلغت 187 كجم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدات المحلية للمدن.
 
وأوضح محافظ قنا، أن الحملات التفتيشية استهدفت مراكز "قنا، نجع حمادي، نقادة، قوص" للتفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطن، مشيرا إلي أنه تم تحرير 10 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وكذلك تحرير 5 محاضر لأسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الادمي بإجمالي وزن 33 كجم، بالإضافة إلي تحرير محضر ضبط أنثي جاموسي عشار مذبوحة بأحد الأحواش بإجمالي وزن 154 كجم، مؤكدا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلي هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.
 
وأكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير  عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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