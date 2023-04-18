محافظ شمال سيناء يستقبل مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى الجديد

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء الجديد في حضور خالد علي زايد، رئيس المجلس وعلى غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وقدم المحافظ التهنئة للمجلس الجديد، موجهًا بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية ووضع خطة عمل للمجلس الجديد لمدة عام، وتشكيل جهاز إداري جديد، والعمل علي التطوير المؤسسي للفرع.

وأكد المحافظ علي تشكيل لجنة للتسليم والتسلم من المجلس القديم للمجلس الجديد بالتنسيق مع المركز العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى، وعضوية المختصين.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت تعيين مجلس إدارة مؤقت لفرع جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء والمقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت رقم 10 لسنة 1966.

وأكدت القباج، في القرار الذي حمل رقم 238 لسنة 2023، على تعيين خالد علي زايد، رئيسًا للمجلس، عبد الرحيم محمود العيسوي، نائبًا للرئيس، جمال محمد صالح، أمينًا للصندوق، رائد عبد الناصر سلامه، عضوًا، ومحمد أحمد سليمان، عضوًا.

وأشارت القباج، على أنه يكون للمجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس جديد، على ان تنتهي مهمته بانتخاب مجلس الإدارة، وتلتزم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال المواعيد المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 149 سنة 2019 ولائحته التنفيذية.