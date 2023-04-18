اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:10 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تبحث مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عدد من ملفات التعاون

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 05:41 م
محافظ دمياط تبحث مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى عدد من ملفات التعاون محافظ دمياط تستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى
دمياط معتز الشربيني

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الثلاثاء، اللواء أحمد شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث استهلت اللقاء بتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد، معربة عن أصدق أمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.
 
وبحثت المحافظ مع رئيس الشركة عدد من ملفات التعاون المشترك بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تابعت الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد.
 
وأكدت محافظ دمياط على أهمية تحقيق التعاون بين الجانبين لدفع عجلة العمل بالمشروعات والأعمال التى تنفذها الشركة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

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