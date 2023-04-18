محافظ السويس يدشن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتب السيد فلاح

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، في بيان له، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي اطلقتها الدولة المصرية تهدف إلى التأكيد على جهود الدولة للتعامل مع البيئة وتغير المناخ تحقيقا لرؤية مصر 2030.

وكان محافظ السويس قد أصدر منذ أيام قرار تشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بمحافظة السويس، برئاسته وعضوية خالد سعداوي، سكرتير عام المحافظة، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومدير المكتب الفني للمحافظ مقرراً للجنة، ومديرة النشر والترجمة منسقاً للمبادرة.

ويأتي قرار محافظ السويس، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2738) لسنة 2022 بشأن الإطار التنظيمي للمبادرة.

ولفت صقر إلى أنه يجب أن يتم صياغة وتخطيط مشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة فضلا على ضرورة أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدة معايير يأتي أهمها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.

وأوضح محافظ السويس، أن المحافظة بدأت في تلقي المشروعات الراغبة في المشاركة اعتبارا من أول أبريل الجاري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل وتلقي المشروعات والذي يحتوي على شرح مفصل للمبادرة وضوابط المشاركة والجهات المشرفة عليها، حيث تستهدف المبادرة 6 فئات وهى (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

وستقوم اللجنة التنفيذية المشكلة بفحص المشروعات المتقدمة من محافظة السويس لاختيار أفضل مشروع بكل فئة بإجمالي 6 مشروعات فائزة على مستوى المحافظة، يتم إحالتها إلى اللجنة المركزية للمبادرة لتكون متاحة للعرض خلال المؤتمر الموسع المنعقد خلال شهر سبتمبر القادم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لعرض المشروعات المقدمة بمشاركة جهات تمويل محلية وإقليمية وعالمية، كما سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا فائزا على مستوى الجمهورية، ليتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ القادم بالإمارات العربية المتحدة.