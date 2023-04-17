محافظة السويس تحتفل بليلة القدر بمسجد بدر فى بورتوفيق

حضر العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، يرافقه الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ولفيفا من القيادات التنفيذية وأئمة مديرية الأوقاف، الاحتفال الذى أقامته الأوقاف بمناسبة ليلة القدر بمسجد بدر ببور توفيق بحى السويس مساء اليوم الاثنين.

وبدأ الاحتفال بكلمة للشيخ مصطفى النشار مدير إدارة المتابعة بالأوقاف ثم كلمة للشيخ محمد فتحى، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالسويس بمناسبة ذكرى ليلة القدر متحدثًا عن فضل ليلة القدر التى أنزل فيها الله تعالى القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تطرق الحديث عن شهر رمضان شهر الرحمة والتسامح والمغفرة والخيرات.

وأدى القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى السويس صلاة العشاء والتراويح، ثم تبادلوا التهانى بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين للجميع الصلاح والفلاح على كل المصريين.

حضر الاحتفال كل من اللواء عارف البركاوى، رئيس حى عتاقة واللواء هشام الشيمى، رئيس حى الأربعين وللواء عمرو بغدادى، رئيس حى فيصل واللواء أحمد شاكر، رئيس حى الجناين ومحمد عبد الله مدير عام المالية بالمحافظة وعماد حمدى، سكرتير حى السويس، والشيخ وقيادات مديرية الأوقاف بالسويس، ومديرى المديريات وأهالى السويس.