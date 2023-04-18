محافظ أسوان: نستهدف توزيع 25 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثاء، الشاحنات المحملة بكراتين المواد الغذائية بإجمالى 20 شاحنة ، والتى تستهدف توزيع 25 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة "فطارك غير مع we" التى قامت بإطلاقها المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأثناء تفقده لمحتويات وكرتونة المواد الغذائية برفقة عبد الرحيم الناصح مدير العلاقات الحكومية بشركة المصرية للاتصالات، وعمر رسلان مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير للتنمية، بجانب محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة للعمل الأهلى التنموى، وأشاد أشرف عطية بتنوع مكونات الكرتونة من السلع والمواد الغذائية التى تحتويها، مثمناً الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مشاركتها المجتمعية الجادة.

وقال محافظ أسوان: هذا ما نراه واقعاً ملموساً لجهود المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى الفعالة ممثلة فى مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذى للدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية ، وفى مقدمتها المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية ، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أكد هانى عبد الفتاح، المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن دعم الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف أنحاء محافظة أسوان يعتبر هو الهدف من التعاون بين صناع الخير والمصرية للاتصالات لتنفيذ مبادرة " فطارك غير مع we " من خلال توزيع 45 ألف كرتونة مواد غذائية، حيث يصل وزن الكرتونة الواحدة إلى 14 كيلو جرام ، وتحتوى على المواد الغذائية الضرورية من الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

وأشار إلى أن آلية التوزيع تستهدف القرى والنجوع الأولى بالرعاية فى معظم المحافظات المصرية ، وأننا نعمل على تقديم منظومة خدمات متكاملة لتلبية الإحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة ، وعلى رأس هذه الإحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية حيث يتم التوزيع بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.