محافظ أسوان: الاستمرار فى زراعة الأشجار وأعمال النظافة العامة ورفع التراكمات

ونجحت مديرية التربية والتعليم فى زراعة 2300 شجرة بمختلف الإدارات التعليمية الخمس وذلك ضمن منظومة زراعة الأشجار المخصصة للمحافظة بإجمالى 125 ألف شجرة ظل ومثمرة طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى ليعم زراعة هذه الأشجار بكافة المدن والمراكز بما يساهم فى الحد من الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين ، بالإضافة إلى إستخدامها كمصدات للرمال ، ولترطيب الطقس العام.

وفى السياق، كثفت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى بالمدينة ، وأيضاً منطقة العمارات السكنية مع إستمرار الجمع المنزلى للمخلفات ، ورى الأشجار بحدائق المدينة ، فيما شهدت مدينة الرديسية جهوداً لرفع الأتربة وتراكمات القمامة بصورة يومية.

وتابعت الوحدة المحلية لقرية بنبان التابعة لمركز دراو، أجواء الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ، مع توفير سبل الراحة تسهيلاً على المواطنين ، ومنعت الوحدة المحلية أيضاً بالتنسيق مع شرطة المسطحات، السباحة فى مجرى نهر النيل لحماية أرواح وسلامة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.