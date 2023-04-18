محافظة الجيزة تشكل لجانا لمراجعة تراخيص المتنزهات والعائمات والمعديات

كتبت - مرام محمد

رفعت أجهزة محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات والمرافق الحيوية من خلال منظومة عمل متكاملة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

-تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم.

-تواجد الإدارات الميدانية فى نوبتجيات على مدار اليوم بنسبة لا تقل عن 75%.

-رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة.

-التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة الأعياد فى حال الاحتياج لذلك.

-متابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

-تشكيل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

-التأكيد على شركات المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بتواجد الخدمات علي مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات والأعياد مع تواجدهم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينها.

-تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

-تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

-مواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خاصة خلال فترة الإجازات.

-تواجد نوبتجيات على مدار اليوم من جميع الجهات المعنية للتصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور.