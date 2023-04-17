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محافظة الجيزة: ضبط 1.5 طن فسيخ ورنجة فاسدة فى العمرانية

الإثنين، 17 أبريل 2023 01:15 م
محافظة الجيزة: ضبط 1.5 طن فسيخ ورنجة فاسدة فى العمرانية المضبوطات
كتبت – مرام محمد

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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وذلك في إطار إقبال العديد من المواطنين على شراء الأسماك خلال فترة أعياد شم النسيم والفطر المبارك.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات التي تم تنفيذها أمس من خلال أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز المعنية والتي استهدفت المرور على السيارات المتنقلة لبيع الأسماك المملحة والمدخنة وعدد 2 ثلاجة حفظ اللحوم بمنطقة العمرانية وذلك للتأكد من جودة المنتجات ذات الاصل الحيواني (لحوم وأسماك ودواجن ومنتجاتها ومشتقاتها).

وأسفرت الحملات عن ضبط 1.5 طن من الأسماك المملحة والمدخنة "فسيخ ورنجة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بعدد من محلات بيع الأسماك المملحة بحي العمرانية وقد تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق المنشآت المخالفة .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بمواصلة التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

ضبط رنجة فاسدة في الجيزة
ضبط فسيخ فاسد في الجيزة

 

بط أسماك مملحة فاسدة في الجيزة
ضبط أسماك مملحة فاسدة في الجيزة

 

ضبط فسيخ ورنجة فاسدة في الجيزة
ضبط فسيخ ورنجة فاسدة في الجيزة

 


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