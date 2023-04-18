"ليس ملكى".. مناهضو الملكية فى بريطانيا يخططون لإفساد تنصيب الملك تشارلز

وكالات

"ليس ملكى".. شعار جديد أطلقته مجموعة مناهضة للملكية فى المملكة المتحدة، من المزمع أن ترفعه خلال مظاهرات، تتزامن مع يوم تتويج الملك تشارلز، فى لندن، وذلك لتعطيل إجراءات التنصيب، والمقررة فى 6 مايو المقبل.

وبحسب ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية، دعا المتظاهرون، على موقعهم الإلكتروني، الآلاف لارتداء قمصان صفراء وحمل لافتات عليها عبارة "ليس مَلِكي" والتجمع في ميدان ترافالغار بلندن من الساعة 6 صباحا، قبل الانتقال إلى طريق الموكب بين قصر باكنجهام ودير وستمنستر في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم.

ويجري التخطيط لتنظيم احتجاجات ضد التتويج في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ففي كارديف، يخطط أعضاء "ليس مَلِكي" لتنظيم تظاهرة من أجل جمهورية ويلز.

وتخطط المجموعات الداعية إلى إلغاء النظام الملكي واستبداله بنظام رئاسي يقوده رئيس منتخب، للتظاهر على طول مسار ممر التتويج