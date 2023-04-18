كوريا الجنوبية وأمريكا تبدآن التنقيب المشترك عن رفات قتلى الحرب الكورية

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ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن سول وواشنطن بدأتا، الاثنين، مشروع التنقيب المشترك عن رفات قتلى الحرب الكورية من الجنود الأمريكيين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه من المقرر أن يتم المشروع حتى يوم 29 أبريل الجاري بين فريق التنقيب بالوزارة ووكالة الكشف عن مصير أسرى الحرب والمفقودين الدفاعية الأمريكية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدينة "سانججو" بوسط البلاد، على بعد 157 كيلومترًا جنوب سول.

وأضافت الوكالة أن الجانبين بذلا جهودًا مشتركة كل عام للعثور على رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب، بعد توقيع اتفاق لإجراء أعمال التنقيب تلك في عام 2011.

وفي هذا العام.. أرسلت الوكالة الدفاعية الأمريكية 11 من أفرادها، وسيقوم الفريق المشترك بالتحقيق في منطقة تقع في بلدة "يانجو" الحدودية، على بعد 113 كيلومترًا شمال شرق سول، حيث اكتشف مسؤولو الوزارة حطام طائرة عسكرية يشتبه في كونها أمريكية، في سبتمبر الماضي.

كما سيزور الفريق المشترك مواقع المعارك السابقة في "بوريونج"، على بعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة، حيث نفذت وحدة المظلات الأمريكية عملياتها.

ومن ناحية أخرى.. يخطط الجانبان أيضًا لإجراء بحث تحت الماء بالقرب من الشواطئ في مدينتي "بوسان" و"كانج نيونج" الساحليتين في سبتمبر، للعثور على رفات طيارين أمريكيين تحطمت طائرتهم في المياه.

ويأتي مشروع التنقيب المشترك في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى السبعين لتأسيس تحالفهما هذا العام.