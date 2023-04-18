قصور ثقافة الأقصر تحتفل بليلة القدر بمحاضرات ثقافية وورش للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر ، عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "فضل إحياء ليلة القدر"، أوضح خلالها الشيخ محمد أحمد فضل، فضل ليلة القدر والاجتهاد بتحرى ليلة القدر وفضل وكيفية إحيائها.

وفى نفس السياق عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان"فضل العشر الأواخر من رمضان" تحدث محمد محمود السيد مسئول المكتبة، عن الآيات التي ذكرت فضل رمضان والواجب فعله فى هذه الأيام وفضلها عند الله، وأعدت ورشة حكى بعنوان"الأقصر مدينة الحضارة" تحدث بدر محمد عبد الفتاح عباس مسئول المكتبة، عن أسماء الأقصر قديما وتاريخ وحضارة الأقصر، كما قدمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "الشباب يغير المستقبل" تناول خلالها محمد حنفى مسئول المكتبة، مفهوم الشباب كمرحلة سنية ومجالات تمكين الشباب والمادة 82 من الدستور تكفل رعاية الدولة للشباب والتحديات المستقبلية التي يواجهها الشباب واهتمام القيادة السياسية والحكومة بالشباب.

وبجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "التسامح"، حيث أوضح بدوي عبدالعظيم محمد مسئول المكتبة، تعريف مفهوم التسامح وهو يعني"العفو عند المقدرة، عدم رد الإساءة بالإساءة، الترفع عن الصغائر، السمو بالنفس إلى مرتبة أخلاقية عالية، وأهمية التسامح في حياة الفرد والمجتمع فالتسامح يحقق الفوز بمحبة الآخرين وتقديرهم ويحسن نفسية الفرد وتخلصه من الأفكار السلبية ويحقق الوحدة والتماسك في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة قراءة كتاب" الأرض" تأليف عبدالرحمن الشرقاوي تحدثت فاطمة محمد حسن مسئول المكتبة، عن الفلاح المصري الأصيل ومدى ارتباطه بالأرض التي هي بمثابة روحه وكذلك عن الإقطاعيين والحكومات التي تنزع الأراضي الزراعية من أصحابها عنوة في العصور الغابرة، ثم تحولت الرواية إلى عمل سينمائي فيلم الأرض الذى أصبح من أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي للأطفال أدارته أسماء محمد خليل، وأعدت ورشة حكي بعنوان" الطيب والخبيث" سردتها أسماء محمود، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة ابتكارات بالورق الملون "المهرج بالورق الملون" نفذتها رحمة أحمد، نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية تدوير مخالفات "عمل فانوس رمضان" تنفيذ حسن رفاعي، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة أشغال يدوية بعنوان "كيفية عمل شنطة جلد" تنفيذ فاطمة بغدادي مدرب جلود وحرف يدوية، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.