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سينما الشعب بقصر ثقافة الأقصر تعلن قائمة عروض أفلام عيد الفطر.. تعرف عليها

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:00 م
سينما الشعب بقصر ثقافة الأقصر تعلن قائمة عروض أفلام عيد الفطر.. تعرف عليها سينما الشعب
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة سينما الشعب داخل قصر ثقافة الأقصر، التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، عن قائمة عروض أفلام أيام عيد الفطر المبارك، حيث إنه من المقرر عرض "مغامرات كوكو وساعة إجابة"، على مدار أيام العيد فى مواعيد مختلفة لخدمة أبناء وجمهور المحافظة.
 
ويقول يوسف محمود أحد مسئولى إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أنه سيتم عرض أقوى أفلام عيد الفطر المبارك داخل "سينما الشعب" بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، وهما فليمى "مغامرات كوكو" و"فيلم ساعة إجابة"، واللذين يضمان نخبة من ألمع نجوم الكوميديا، حيث تعرض الأفلام أول أيام العيد عبر حفلات 10 صباحاً و1 ظهراً و3 عصراً و6م و9 م و12 م، وتبلغ أسعار التذاكر 40 جنيه لجميع الحفلات.
ومن جانبه صرح عماد فتحى رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، أنه تم تنفيذ مشروع "سينما الشعب" وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ويتم عرض بسينما الشعب أقوى افلام الموسم المعروضة بدور السينما، مشيراً إلى أن مواعيد الحفلات 10 صباحاً والواحدة ظهراً سعر التذكرة 20 جنيه وحفله 3 عصراً و6 و9 مساءاً بسعر 40 ج للتذكرة.
ويضيف رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه من خلال وزارة الثقافة تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وتشرف عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير عام الثقافة السينمائية، والمدير التنفيذى للمشروع الفنان تامر عبدالمنعم ويعرض افلام جديدة بصفة دورية وقد تم افتتاح عشرون دار سينما فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية تتضمن 2 دور سينما بإقليم جنوب الصعيد فى محافظات قنا والأقصر.
 

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