قاذفتان استراتيجيتان من روسيا تثيران غضب اليابان

كتب- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس حربية نووية نفذتا طلعات دورية روتينية فوق بحر أوخوتسك وبحر بيرنج قبالة أقصى شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء، ونقله موقع "سكاي نيوز".

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في وقت لاحق في بيان إنها دفعت بطائرة مقاتلة ردا على تحليق طائرتين روسيتين لجمع المعلومات فوق بحر اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أمس الإثنين، إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى روسيا بشأن التدريبات العسكرية حول الجزر المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من هوكايدو اليابانية.

يأتي ذلك في اليوم الأخير من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان، والذي اتفقت خلاله المجموعة على ضرورة أن تسحب روسيا جميع قواتها في أوكرانيا دون قيد أو شرط.