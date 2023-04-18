فريق ديوان محافظة كفر الشيخ يواجه مجلس مدينة دسوق بالمباراة النهائية بالدورة الرمضانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت محافظة كفر الشيخ، الدورة الرمضانية الأولى للعاملين بالمحليات بالمحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبدالعليم، مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة.

وشارك فيها 8 فرق، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى مجالس مدن " فوه، دسوق، بلطيم، مطوبس"، والمجموعة الثانية" ديوان عام محافظة كفر الشيخ، مجلس مدينة قلين، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وفريق محو الأمية"، وصعد للمباراة النهائية من المجموعتين، فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.

وستشهد الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.