التعافى بطولة.. ختام الدورة الرمضانية للمتعافين من الإدمان.. صور

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق في العديد من المحافظات تحت عنوان "التعافي بطولة" فى إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين للحد من الانتكاسة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبمشاركة 120 متعافى من الإدمان.



أجواء الاحتفال

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج كذلك أيضا تكثيف ورش تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إضافة الى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.



أحداث المباراة

وسلم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال ختام فعاليات الدوري الرياضي، فريق مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمحافظة مطروح كأس البطولة والميداليات، حيث حصل على المركز الأول، وحصل فريق مركز العزيمة ببور فؤاد على المركز الثانى، لافتا إلى أن تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان هدفه إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة و الشريكة مع الخط الساخن للصندوق "16023" والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.



الاحتفال ورفع الكأس

وعلى جانب آخر، يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنظيم دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن "16023"، داخل ورش التدريب بمراكز العزيمةِ التابعة للصندوق، على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل " صيانة اجهزة كهربائية، أعمال النجارةِ والموبيليا، الخياطة، الحدادة والكهرباء وتم تدريب ما يقرب من 12250 متعافي منذ اطلاق المبادرة وحتى الآن، كذلك إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.



التعافى بطولة



الفرق المشاركة



المشاركون فى البطولة



تسليم الميداليات



تشجيع الجماهير



تكريم الفريق الفائز ورفع الكأس



تكريم الفريق الفائز