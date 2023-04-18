عودة الكهرباء بعد انقطاعها ساعة عن مدينة أسوان الجديدة بسبب عطل فنى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت مدينة أسوان الجديدة، مساء الاثنين، انقطاع متكرر للكهرباء امتد لنحو ساعة، بسبب عطل فنى، وتدخلت فرق الصيانة وأنهت المشكلة وعاد التيار مرة أخرى للسكان.

تلقت غرفة عمليات مرفق الكهرباء، شكوى من سكان مدينة أسوان الجديدة، تفيد بانقطاع التيار الكهربائى فى بعض المناطق بالمدينة وبشكل متكرر خلال فترة المساء ولمدة زادت عن ساعة كاملة، مما تسبب فى تضرر السكان وانزعاجهم من انقطاع التيار الكهربائى، خاصة أنها ليست المرة الأولى خلال شهر رمضان.

وتبين أن سبب انقطاع الكهرباء، عطل فنى بأحد المحولات المغذية للمدينة الجديد، فى منطقة المجاورة الخامسة بالحى الثانى، وجرى الدفع بفريق صيانة للعمل على إصلاح العطل، وعودة التيار الكهربائى مرة أخرى للمناطق المحرومة.