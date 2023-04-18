"شهادات طبية مضروبة".. حيلة مزورين للحصول على معاش مدى الحياة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

حيلة ماكرة لجأ لها بعض المتهمون للاستيلاء على معاش مدى الحياة بدون وجه حق، عن طريق تزوير شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك ، لكن أجهزة الأمن كشفت مخططهم.

واعترف الجناة بتزوير الوثائق لدى بعض المزورين بواسطة أجهزة كمبيوتر، طمعا في الحصول على الأموال.

وتمكن رجال مباحث القاهرة ، من ضبط مكتب لتسهيل الحصول على القروض و7 اشخاص بحوزتهم أوراق مزورة فى عابدين وحرر محضر بالواقعة .

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا بشكوى داخل فرع أحد البنوك بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تم التقابل مع باحث قانونى مصرفي بالبنك محل البلاغ ، وقرر بتضرره من 7 أشخاص لتقديمهم شهادات طبية "ثبوت عجز" تُفيد أحقية المعاش مدى الحياة ممهورة صورة طبق الأصل بخاتم إحدى الجهات المعنية بالتأمينات ليتمكنوا من الحصول على قرض من البنك .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وقرروا بتحصلهم على الشهادات من أحد الأشخاص بأحد مكاتب التقسيط وتمويل القروض واتفاقه معهم على تسليمهم أوراق لتقديمها للبنك تثبت أحقيتهم فى الحصول على معاش مدى الحياة للحصول على قروض من البنك مقابل تحصله على نسبة من القروض لصالح المكتب المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتب والقائمين عليه ، وأمكن ضبط(6 أشخاص - جميعهم عاملين بذات المكتب) ، وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ٢جهاز ماسح ضوئى"سكانر"- ماكينه تصوير - جهاز طباعه ألوان - مبلغ مالى - إيصالات أمانة على بياض بأسماء أشخاص مختلفين - مطبوعات تأمينات اجتماعية لأشخاص مختلفين - استمارة تأمين اجتماعي "بدون بيانات").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ه وأقروا بقيامهم بتزوير تلك الأوراق باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مقابل تحصلهم على نسبة 10 % من المستفيدين من القروض ، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهم المؤثم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.