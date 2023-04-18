سقوط مستريح الأغذية بسوهاج بعد جمعه 600 ألف جنيه من ضحاياه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 10 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بسوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المذكور وراء ارتكابها، إذ يقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، الأمر الذى مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (600 ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.