اليوم السابع
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نقلة حضارية.. شاهد أعمال تأهيل الترع بأبو قرقاص بالمنيا ضمن حياة كريمة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:00 ص
نقلة حضارية.. شاهد أعمال تأهيل الترع بأبو قرقاص بالمنيا ضمن حياة كريمة أعمال تأهيل وتبطين الترع
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل مراكز محافظة المنيا، أعمال التأهيل وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة، وقدم تليفزيون "اليوم السابع" تقريرا مصورا من إحدى ترع كوم الزهير، التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، والتى تم الانتهاء من جزء كبير منها، وتتبقى على التشطيبات واللمسات الأخيرة، حيث لا يتوقف العمل فى الترع الجارى بها أعمال التأهيل والتبطين من أجل الانتهاء فى المواعيد المحددة.

وكانت مديرية الرى بالمنيا، قد أعلنت أن إجمالى العمليات التى يتم فيها التبطين والتأهيل حاليا يصل إلى 62 عملية، بإجمالى عدد ترع 275 ترعة، بإجمالى أطوال 924 كيلو متر بتكلفة إجمالية حوالى 3 مليارات جنيه، وتم تنفيذ 636 كيلو متر بنسبة تصل إلى 68.8 ، وتجرى أعمال التأهيل والتبطين فى مراكز المحافظة من ديرمواس للعدوة.

يذكر أن مبادرة تطوير الريف المصرى بمحافظة المنيا تشمل 192قرية و757 تابع لها ويتم تنفذها فى 5 مراكز وهى ديرمواس وملوى، ابوقرقاص، مغاغة، العدوة، وبتكلفة حوالى 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى مركزى سمالوط وبنى مزار فى المرحلة الثانية بواقع 102 قرية

وتمكنت تلك المشروعات من تجميل شكل القرية فى الريف بالمنيا، وحافظت على تسرب المياه، كما ساهمت أيضا فى وصول المياه لنهايات الترع والقضاء على مشاكل الرى، بالإضافة للحفاظ على أرواح المواطنين من خلال القضاء على الحشائش التى كانت مأوى للحشرات الضارة

أعمال تأهيل وتبطين الترع (1)
 

 

أعمال تأهيل وتبطين الترع (2)
 

 

أعمال تأهيل وتبطين الترع (3)
 

 

 

 

 


حياة كريمة

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