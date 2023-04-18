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حبس البلوجر سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:57 م
حبس البلوجر سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة التعدى على القيم سلمى الشيمى داخل الجلسة
كتب -أحمد الزغبى

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عاقبت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.
 
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.
 
بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتى أصدرت حكمها على المتهمة.
 
 
 
 

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