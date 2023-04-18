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محاكمة البلوجر سلمى الشيمى اليوم بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:56 ص
محاكمة البلوجر سلمى الشيمى اليوم بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تنظر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي علي ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي علي القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض عليها بمطار برج العرب.
 
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمي "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.
 
بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها الي المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتي تنظر اليوم الثلاثاء جلسة محاكمتها.

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المحكمة الاقتصادية

سلمي الشيمي

التعدي علي القيم والمبادئ

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