تكريم حفظة القرآن الكريم فى البهنسا بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد مسجد الرحمن الرحيم بالبهنسا مسابقة لتنمية المواهب عبارة عن مسابقة الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم مرتل ومجود والأصوات الحسنة في الإنشاد الديني والإبتهالات الدينية والأصوات الحسنه في الأذان وعلى مستوى محافظة المنيا، وتم توزيع الجوائز في حفل ليلة القدر.

وقال الحج أدهم المراغي أن المسجد يسعي دائما لخدمة كتاب الله تعالي والارتقاء بالجيل الجديد من الشباب وأن المسابقة كانت تحت إشراف لجنة مختصه من المبدعين في التلاوة والإنشاد الديني الشيخ حسين الارنوطى والشيخ علاء الإمام والشيخ مصطفى أبو البيه استاذ القراءات والشيخ محمد الشرقاوى والشيخ خضر ابراهيم وبحضور الحج صبحي جمال عبدالغني والأستاذ ربيعي محمد تقي وذلك بمسجد الرحمن الرحيم بحضور الاحتفال جانب من القيادات بالمركز وقال الشيخ حسين الأرنوطى رئيس مجلس إدارة المسجد.

وأشار قائلا هناك مسابقتين أقيمت خلال شهر رمضان المبارك مسابقة في حفظ القرآن الكريم ومسابقة في الأصوات الحسنه وحضرها أكثر من 1700 متسابق لجميع الأعمار وجميع البلاد وتم انتقاء المواهب بعناية جيدة.

وقال الحج صبحي جمال أن المسجد يقيم كل عام مسابقة للقرآن الكريم وهذا العام اقمنا مسابقة الأصوات الحسنة والهدف منها تشجيع اهل القرآن والمواهب في الإنشاد الديني.