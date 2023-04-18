اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل القبول والالتحاق بجامعة القاهرة الدولية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:00 ص
تعرف على تفاصيل القبول والالتحاق بجامعة القاهرة الدولية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكدت جامعة القاهرة أن نظام القبول للطلاب بجامعة القاهرة الدولية قيم التنوع وتكافؤ الفرص في اختيار الطلاب، وفقًا لعدة خطوات منها القبول المبدئي بمكتب التنسيق للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالجامعة وكلياتها مع تقديم طلب التحاق بفرع الجامعة ونتائج اختبارات المراحل السابقة للطالب في العلوم التخصصية، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية وإلكترونية تقيس مهارات التميز والابتكار والدافعية وإدارة الوقت والقدرة على العمل في فرق بحثية
 
تستهدف الجامعة الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من جهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير، وذلك على مستوى الفئات الوسطى والعليا الراغبين في الحصول على تعليم عالمي تنافسي مقارنة بالجهات الخاصة والدولية، بما يسهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية.
 
وكان عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعين لمتابعة مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر كأول جامعة برامج على مستوى العالم، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.
 
واطلع الدكتور الخشت، خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة بمشروع جامعة القاهرة الدولية والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة القاهرة الدولية



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