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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:27 ص
أكرم القصاص
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تطوير محطة مياه القضابى المرشحة ببنى سويف بطاقة 800لتر ثانية ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:00 ص
تطوير محطة مياه القضابى المرشحة ببنى سويف بطاقة 800لتر ثانية ضمن "حياة كريمة" تطوير محطة مياه القضابى المرشحة
بنى سويف- هانى فتحى

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تشهد قرى مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إجراء أعمال المسح الشامل والرفع المساحى لعدد من قطع الأراضى المقترحة لإنشاء مشروعات تنموية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

وقال محمد بكرى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه تم البدء في رفع كفاءة وتوسعة محطة مياه الفشن المرشحة بناحية القضابي، بطاقة تصميمية 800 لتر/الثانية، بدلا من طاقتها الحالية 400 لتر/ الثانية، لتوفير 68 ألف لـ 3 يوميا.
 
وأضاف محمد بكرى أن المشروع يهدف إلى تغطية احتياجات مدينة الفشن وقراها وخاصة  قرى مجلس قروي الفنت بالمياه المرشحة السطحية.
 
وأكد رئيس المدينة على تكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتي، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من أعمال   تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها، وخلق سيولة مرورية.
 
 

 

 
 

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