المشدد 3 سنوات لمتهم و5 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.م.ص" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

نعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ع.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين أحمد محمد متولى وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث بقيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز وترويجه على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.