السجن المشدد 5 سنوات لشخص و3 لآخر بتهمة استعراض القوة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ص.ق.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات ،كما عاقبت المتهم "ا.ا.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات بعد اتهامها باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا"، وإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص، وعصا شوم بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين بإطلاق النار صوبه بغرض تخويفه وترهيبه بسبب خلافات الجيرة بينهما مما أحدث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهمة"ف.ر.ق" 28 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بإحراز كمية من مخدر الحشيش لتوصيلها إلى أحد الأشخاص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات عن قيام المتهمة باستلام كمية من الحشيش المخدر من مطار سوهاج لتوصيلها إلى أحد الأشخاص داخل البلاد وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمة وبحوزتها عدد 6 قطع من الحشيش وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.