"القومى للمرأة" ببنى سويف يختتم تدريبات مطبخ المصرية بـ"كعك العيد"

بنى سويف هانى فتحى

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف تنفيذ مبادرة «مطبخ المصرية» بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة، حيث يهدف البرنامج التدريبى للقومى للمرأة إلى تدريب السيدات داخل تلك القرى على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلى التدريب على تجهيز الكعك بمناسبة عيد الفطر تحت إشراف الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ونرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى بمحافظة بنى سويف.

وبدأ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف الأسبوع الجارى التدريب على إنتاج الكعك لإدخال البهجة على السيدات المشاركات فى التدريب بمطبخ المصرية داخل قرى حياة كريمة بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

"اليوم السابع" رصدت العمل داخل مطبخ المصرية بقرية مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، حيث تم البدء فى أعمال إنتاج الكعك داخل المطبخ لرسم البهجة على وجوه سيدات قرى حياة كريمة.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن تدريبات مطبخ المصرية يتم تنفيذه داخل مركز ناصر والمدرج بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تدريب 120 سيدة يومياً من تلك القرى على مراحل إعداد الطبخ وإعداد الولائم الكبرى على يد أحد الطهاء الماهرين لمساعدة السيدات.

وتابعت نرمين محمود، أن يتم تقسيم السيدات المشاركات فى التدريب على مجموعات من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أنه يتم استقبالهن من قبل الرائدات الريفيات بمركز ناصر، حيث يبدأ التدريب بمحاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وكيفية إدارة مشروع والحصول منه على فرصة عمل لزيادة دخلهن.

وأضافت نرمين محمود، أنه عقب الانتهاء من المحاضرة النظرية تبدأ السيدات فى توزيع إلى مجموعات مختلفة داخل المطعم بعد الالتزام بكافة الإجراءات الصحية لإعداد الطعام، حيث يتم تدريبهن على يد أحد الطهاء الماهرين للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية الولائم الكبرى وتجهيز الوجبات وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، ويتم التنفيذ عمليا من خلال مراحل متعددة حتى يتم استخراج الطعام فى أبهى صورة.

وأوضحت نرمين محمود، أنه فى الأسبوع الأخير لشهر رمضان، بالإضافة إلى المطبخ تم إعداد تجهيز كعك العيد لإدخال البهجة والسعادة على المتدربات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



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