حياة كريمة بدمياط تطلق مبادرة "مطبخ المصرية" لتعليم السيدات الطهى والحلويات

مازالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي أقوى المبادرات التي شهدتها مصر على مر السنوات الماضية، لأنها لاتهدف إلى بناء القرية المصرية فقط، ولكنها تهدف أيضا إلى البناء في البشر وصقل مواهبهم، واستغلال قدراتهم في كافة المجالات.

ومن هذا المنطلق نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، برنامجا تدريبيا يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير تحت عنوان "مطبخ المصرية"، وذلك بقري حياة كريمة فى المحافظات المدرجة ضمن المبادرة كمرحلة تجريبية، وذلك فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واستهدف "مطبخ المصرية" قرى مركز كفر سعد جميعها، والتي خضعت لمشروعات حياة كريمة، وذلك بإجمالي عدد 30 مستهدفة من كل قرية يوميا لإنتاج الوجبات وعمل الحلويات، وخاصة كعك العيد خلال هذه الأيام.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية و الالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ .

يتم ذلك داخل مطابخ المدرسية الفندقية برأس البر التابعة لمديرية التربية والتعليم بدمياط وعلي ايدي طهاه مهرة في أعمال الطبخ وإنتاج الحلويات ،وتهدف هذه المبادرة الي تدريب وتعليم السيدات ضمن خطط التمكين الاقتصادي للمراه المصرية.