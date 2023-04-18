الزراعة: انتهاء مدة معرض السلع الغذائية بحديقة الأورمان

كتبت أسماء نصار

انتهت مدة معرض السلع الغذائية الذى تم افتتاحه الشهر الماضى بحديقة الأورمان بالجيزة، وتم خلاله طرح جميع المنتجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالإضافة إلى سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة وصلت إلى 45%، تحت شعار "خير مزارعنا لاهلينا" .

وشارك فى المعرض حوالى 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وذلك من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءا طوال شهر رمضان.

وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى و الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

و كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد كلف المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.