البرلمان الأوروبى يرفع أسعار المشروبات والأطعمة بكافتيرياته ويعتذر لزواره

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت إدارة المقاهي والكافتيريات ب البرلمان الأوروبي ، زيادة في أسعار المشروبات والأطعمة التي تقدم لزوار ومسئولي ومشرعى البرلمان، بسبب ارتفاع الأسعار وأزمة التضخم العالمية.

ومن المقرر أن يرتفع سعر الأطعمة وكذلك القهوة التي تشتد الحاجة إليها في البرلمان الأوروبي بنسبة تتراوح بين 6 و14 % اعتبارًا من أبريل نتيجة للتضخم.

وعبر لافتات مطعم أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، تم الإعلان عن الزيادة بأنها ترجع إلى ارتفاع تكاليف المكونات من بن وسكر وحليب وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.

من جانبه قال ديفيد جيبل، رئيس الطهاة التنفيذي في البرلمان، لصحيفة بولتيكو الأوروبية، إنهم ظلوا يطالبون برفع الأسعار لفترة طويلة.

وقال الطاهي: "لا يمكننا البيع بخسارة، وبالنسبة لنا كان من الضروري أن نكون قادرين على مواصلة العمل، لكنه وعد بأن التكاليف ستظل "جذابة".

وذيلت إدارة المكان اللافتات المعلقة باعتذار للوافدين تنص: "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر".

وستؤثر الزيادة على المقاهي والكافيتريات التي يستخدمها المسؤولون والمشرعون والزوار في مباني البرلمان الأوروبي في ستراسبورج وبروكسل ولوكسمبورج.

وقال متحدث باسم البرلمان الأوروبي: "مقدمي خدمات تقديم الطعام في البرلمان الأوروبي غير مدعومين في أماكن العمل الثلاثة".

وفي مارس ، بلغ التضخم 6.67 % في بلجيكا و 5.6 % في فرنسا، وفقًا لمكاتب الإحصاء الوطنية في كلا البلدين على الرغم من أن ارتفاع الأسعار كان محدودًا مؤخرًا بسبب إنهاء الزيادة في أسعار الطاقة.