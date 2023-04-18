الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حى "الشيخ جراح" بعد إصابة مستوطنين

وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال حاصرت بناية مخيم الصمود في الحي، وأجبرت قاطنيها على مغادرتها، لتفتيشها، بزعم البحث عن مُنفذ عملية إطلاق النار، حيث قامت بالاعتداء على عدد من الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجدا في حي الشيخ جراح، وعاثت فيه فسادا.

وكان مُستوطنان إسرائيليان قد أصيبا بالرصاص الحي، لدى ترجلهما من سيارتهما، في حي (الشيخ جراح) صباحًا، وتم نقل أحدهما إلى مُستشفى "تشعاري تسيديك"، والآخر إلى "هاداسا" وقد وصف مُسعفو نجمة داود الحمراء إصابتيهما بالمتوسطة.