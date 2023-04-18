إصابة 4 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثى إنقلاب سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريقين الزراعي السريع مصر أسوان، والصحراوي الشرقي القديم في محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى الشرقي القديم شمال قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة كلا من: مصطفي محمود سيد 29 عاما، سائق، مقيم في محافظة بني سويف، وعمر أحمد حسن 26 عاما مقيم في مركز بني مزار، وتم نقلهما إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: سعد رزق 48 عاما، وشقيقه عيد 37 عاما، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.