إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن بني سويف ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق بياض العرب اتجاه بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بـ 3 سيارات إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى شيرين عبد السميع محمد 33 سنة مهندسة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، عمر عثمان محمود 35 سنة مهندس كهربائي مصاب سححات وكدمات وأولاده أدم شهرين مصاب كدمات، وعبدالله 10 سنوات مصاب جروح وسحجات بالزراعين وكدمات متفرقه بالجسم وفريده 5 سنوات مصابه اشتباه ما بعد الارتجاح.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ فى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.