ألمانيا تمدد رقابة الحدود الداخلية مع النمسا حتى نوفمبر

كتبت: هناء أبو العز

أرسلت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، خطابًا إلى المفوضية الأوروبية، لإبلاغ الأخيرة بأنها ستوسع حدودها البرية مع النمسا لمدة نصف عام آخر.

وفى رسالة حصل موقع "شنجن" على نصها، أصرت فيها الوزيرة فيسر على أن القرار ضروري بسبب عدم وجود انخفاض مستمر في الهجرة غير النظامية إلى وسط وغرب أوروبا.

وكتبت الوزيرة في رسالتها إلى المفوضية: من المثير للقلق أنه في عام 2022 كان عدد الهجرات غير النظامية المكتشفة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هو الأعلى منذ عام 2016 ، مشيرة إلى أن ألمانيا كانت مرة أخرى الدولة المقصودة الرئيسية في أوروبا العام الماضي للمهاجرين غير الشرعيين.

ووفقًا لها: بينما تدعم ألمانيا الجهود المشتركة على المستوى الأوروبي لمواصلة الحفاظ على منطقة شنجن الخالية من الحدود ، فمن الضروري أن تُمنح الدول الأعضاء أدوات أفضل للتحكم في الهجرة غير النظامية وإدارتها.

وكتبت: " طالما لم يتم اتخاذ قرار بشأنها وتنفيذها بعد ، فهناك خطر على منطقة شنجن ذات الحدود الداخلية المفتوحة ".

وبشكل عام في الاتحاد الأوروبي ، زاد عدد طلبات اللجوء بنسبة 64 % في عام 2022 ، مقارنة بالعام السابق ، بإجمالي 881200 طلب تم إيداعه في الدول الأعضاء.

ووفقًا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي ، يوروستات ، كان 46 % من المتقدمين لأول مرة في عام 2022 يحملون الجنسية الآسيوية ، و 22 % لديهم جنسية أفريقية، و 17 % لديهم جنسية أوروبية (من خارج الاتحاد الأوروبي) ، و 14 % لديهم الجنسية الشمالية أو الشمالية. جنسية أمريكا الجنوبية.

وبسبب الزيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين في الكتلة، قررت النمسا أيضًا إطالة أمد عمليات التفتيش على الحدود مع المجر وسلوفينيا لمدة ستة أشهر أخرى، مثل ألمانيا و كانت النمسا لديها ضوابط حدودية مطبقة منذ عام 2015 وتقوم بتوسيعها بشكل مستمر.

وحاليًا ، لدى فرنسا وأيسلندا والدنمارك والنرويج والسويد ضوابط حدودية داخلية أيضًا ، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية معظمها في مايو، ومن المتوقع أن تمدد كل هذه الدول القيود حتى نوفمبر مرة أخرى في الأيام التالية.