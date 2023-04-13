شرطة الحدود الألمانية تصادر شحنة من الخفافيش المقلية مهربة من بلجكيا

كتبت: هناء أبو العز

أحبطت الشرطة الألمانية محاولة لتهريب خفافيش مقلية وقرابة الطن من الأسماك غير المبردة فى شاحنة قادمة من بلجيكا كان يقودها سائق من كوت ديفوار بدون أوراق هوية أو رخصة قيادة.

وصادرت الشرطة الاتحادية الألمانية خلال تفتيش شاحنة فى مدينة آخن بالقرب من الحدود البلجيكية خفافيش مقلية وحوالى طن من الأسماك غير المبردة.

وذكرت السلطات، أن سائق الشاحنة البالغ من العمر 31 عاماً أحضر البضائع من بلجيكا إلى ألمانيا.

وتمت مصادرة الأسماك والخفافيش بأمر من المكتب البيطرى المختص، وبحسب البيانات الواردة فقد قامت الشرطة الاتحادية علاوة على ذلك بمصادرة الشاحنة بسبب عدم تسجيلها وعدم وجود غطاء تأميني لها.

وعلى إثر ذلك وجهت السلطات اتهاماً للسائق الذى كان يقود الشاحنة بدون أوراق هوية وبدون رخصة قيادة، بارتكاب مخالفات مرورية على الطرق والدخول بطريق غير قانونى إلى ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن المتهم تنتظره أيضاً إجراءات مخالفة نظامية بسبب انتهاكات مختلفة لقانون النظافة الغذائية، ويقوم المكتب المختص فى المنطقة حالياً بالتحقق مما إذا كان قد انتهك أيضا قانون حماية الأنواع بسبب الخفافيش المقلية.

وبحسب دويتش فيله، مثل المتهم أمام محكمة آخن وتقرر اعتقاله احتياطيا لإعادته إلى السلطات الإيطالية.