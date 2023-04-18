أسعار السبائك الذهب تنخفض فى تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار السبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عقب انخفاض طفيف، وسجلت جميع أعيرة الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية ثم هدأت الأمور قليلا، وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2305 جنيها.

عيار 18 يسجل 1976 جنيها.

عيار 24 يسجل 2634 جنيها.

الجنيه الذهب 18440 جنيها.

اونصة الذهب 1994 دولارا.



أسعار السبائك الذهب اليوم سجلت سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6585 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13170 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 26340 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 52680 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 81917 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة

أسعار الذهب عالمياً استطاع الذهب منذ بداية شهر أبريل الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداول بأريحية تحت المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام جائحة الكورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس إلى المزيد الدعم لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

وارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.

والدولار الأمريكي سجل 7 أسابيع متتالية من الخسائر دفته إلى أدنى مستوياته منذ عام، وذلك في ظل تغير توقعات مستقبل أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لتشير إلى توقف دورة رفع الفائدة بشكل مبكر بسبب التراجع في مؤشرات التضخم إلى ظهور علامات على الركود الاقتصادي، وإشارة الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير إلى توقع حدوق ركود معتدل في النصف الثاني من العام.

وتسبب هذا التراجع في مستويات الدولار إلى دعم الذهب بشكل كبير بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد توقعات الفائدة.