اليوم السابع
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الشعبة العامة للذهب تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب فى الفترة الحالية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:02 ص
الشعبة العامة للذهب تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب فى الفترة الحالية اسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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نصحت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية، وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.
 
وقالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد إنها رصدت زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام عيار 21 الي 2320 جنيها خلال تعاملات مساء أمس الاثنين مرتفعا بحوالي 60 جنيها للجرام عن أسعار إغلاق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي الي 1996 دولار للأوقية منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر ب 2004 دولار للأوقية .
 
وتعتبر الشعبة تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.
 

وحول أسعار تداول الذهب بالأسواق فهي كالأتي: 

أوقية الذهب  بـ 1996 دولار. 

عيار 21 بـ 2320 جنيها. 

عيار 24  بـ  2651.5 جنيه.

عيار 18 بـ  1988.5 جنيه.

عيار 14 بـ  1551  جنيها.

قيمة  الجنيه الذهب قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 18560 جنيها.

 


أسعار الذهب

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

شعبة الذهب

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

السعر غير مبرر



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